Суббота, 3 Ноября 2018 12:36

АрмИнфо. Офис Защитника прав человека никогда раньше не был так перегружен. Об этом на совместном заседании постоянного комитета по государственно-правовым вопросам и защите прав человека и постоянного комитета по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Национального собрания 3 ноября заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Он подчеркнул, что загруженность существенна.

<Если сравнивать с ситуацией в предыдущие годы, то сейчас бывают месяцы, когда жалоб в 10 раз больше, чем раньше.

В целом за 2016 год мы получили 5 113 жалоб, за 2017 году - 6417, а за 10 месяцев нынешнего года это число уже составляет около 10 000.

Кроме того, почти в 3 раза увеличились посещения в места лишения свободы>, - отметил Арман Татоян.