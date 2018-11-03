Суббота, 3 Ноября 2018 12:33

АрмИнфо.Намеченный на 15-18 ноября форум ЛГБТ-христиан в Ереване все же состоится, несмотря на муссируемые слухи о его аннулировании.

Правда, как сообщил президент НПО "Новое поколение" Сергей Габриелян, который является организатором форума, мероприятие пройдет без "шуму и пыли".

"Форум пройдет исключительно в формате закрытого обсуждения, в том числе и для представителей средств массовой информации, любая видеосъёмка также будет запрещена",- заявил он, добавив, что гей-парад или какое-либо другое массовое мероприятие не предусмотрены, не будет даже радужных флагов.

По его словам, в обсуждении примут участие 40 человек, которые в атмосфере "любви и солидарности" поговорят о проблемах ЛГБТ общины и попытаются найти их решения.

Отметим, что против проведения форума ЛГБТ-христиан в Ереване высказались Католикос всех армян Гарегин Второй, различные общественно-политические организации