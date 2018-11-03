Суббота, 3 Ноября 2018 12:32

АрмИнфо. Первое заседание Национального Собрания седьмого созыва состоится не 31 декабря, как то с радостью анонсировал помощник премьера Армении Месроп Аракелян, а 24-ого, если, конечно, итоги выборов не будут опротестованы.

Как пояснил на своей страничке в Facebook заместитель главы аппарата НС Арсен Бабаян, согласно Избирательному Кодексу, первое заседание НС проводится во второй понедельник после формирования парламента. "Если выборы состоятся 9 декабря, а их окончательные итоги, согласно ИК, ЦИК подведет через 7 дней (в том случае, если они не будут опротестованы), то второй понедельник после формирования НС седьмого созыва приходится на 24 декабря",- пояснил Бабаян. Меж тем, Центризбирком пока воздерживается назвать дату первого заседания НС.

Отметим, что накануне помощник премьера Месроп Аракелян на своей страничке в Facebook поспешил поздравить народ с тем, что первое заседание парламента седьмого созыва состоится 31 декабря, и на нем будет "назначен" новый премьер. Однако, анонс помощника премьера оказался неверным не только в плане даты проведения первого заседания нового парламента, но и по части "назначения" премьера, поскольку Национальное Собрание, согласно регламенту НС, не полномочно назначать, оно может лишь избирать. Кроме того, премьер не может быть избран или "назначен" на первом заседании НС, поскольку сначала формируется и избирается руководство парламента.