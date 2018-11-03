Суббота, 3 Ноября 2018 12:31

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил иск Специальной следственной службы о применении двухмесячного ареста в качестве меры пресечения в отношении эксперта Полиции А.Г., подозреваемого в фальсификации улик по делу 1 марта 2008 года. В его отношении объявлен розыск.

Отметим, что аналогичное решение в рамках того же дела было накануне вынесено в отношении экс-главы следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна, который категорически не принимает предъявленные ему обвинения и считает дело сфабрикованным.

Ранее АрмИфно сообщало, что по делу о 1 марта предъявлены обвинения бывшему руководителю следственной группы и эксперту-баллисту. В ходе предварительного следствия событий 1-2 марта 2008 года выяснилось, что экс- руководитель следственной группы В.А, в 2007-2011гг. занимая должность старшего следователя по особо важным делам ССС, вместе с другими следователями, сотрудниками полиции и при содействии эксперта-криминалиста А.А. подделывал доказательства. Согласно обвинению, получив в производство дела о событиях 1 марта, был назначен руководителем группы. В ходе следствия было выявлено участие в событиях различных подразделений МО Армении и применение ими оружия в ходе столкновений между демонстрантами и силами правопорядка. Между тем, руководитель следственной группы не принял мер для выяснения обстоятельств убийства группы лиц, злоупотребил положением, вместе с некоторыми членами группы и полицейскими, при содействии эксперта-баллиста, скрыл следы преступления, подделав доказательства.

В частности, по решению от 5 марта 2008 г. в ходе проведения экспертизы, В.А. и следователь той же группы пригласили представителя командного состава полицейских войск и заявили, что для сокрытия участия подразделений МО и опровержения слухов об осуществлении ими действий, необходимо обменять обнаруженные на месте происшествия около 1000 гильз на стреляные полицейскими гильзы. Высокопоставленный полицейский войск полиции, в свою очередь, поручил своим подчиненным выполнить поручение. Необходимое количество выстрелов было произведено на стрельбище в селе Гетазат Араратской области. Затем гильзы были переданы ССС и предоставлены экспертизе и эксперту в лице .А. Последний, содействуя В.А, выполняя его распоряжение, заменил гильзы и внес в документы требуемую информацию о результатах экспертизы. Далее, 30 декабря 2008 года сфальсифицированные доказательства были прикреплены к уголовному делу. "За фальсификацию доказательств по уголовному делу особой тяжести В.А. предъявлено обвинение по п.1 ч.3 статьи 38- 349 УК. Эксперту А.А. предъявлено аналогичное обвинение за содействие фальсификации доказательств.

В.А. и А.А. объявлены в розыск. ССС подала ходатайство в суд для применения меры пресечения в виде заключения их под стражу. Предварительное следствие по делу продолжается", - говорится в сообщении следственного органа.

Напомним, что 17 июля Никол Пашинян подписал указ об освобождении генерал- майора Ваагна Арутюняна от должности заместителя председателя Следственного комитета, начальника главного управления по расследованию особо важных дел по собственному заявлению. Именно Арутюнян в 2008-2011 годах возглавлял следственную группу по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года и неоднократно заверял СМИ, что дело о событиях 1 марта расследуется в полном обьеме.