Суббота, 3 Ноября 2018 10:35

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

3 ноября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 76 на ул. Азатамартикнери, жилой дом 2А на ул. Глинки, жилой дом 39 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 41 в 1-ом

квартале Давташена, 7 на ул. Шинарарнери;

10:30-16:30 жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на ул. Лео, жилые дома 3, 5/4 на пр. Маштоца, жилые дома 2-10 на ул. Пароняна, собственные

дома 7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 3-14 на ул. Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома на улице Сарми; жилой дом 1/2 на ул. Аванесова;

11:00-17:00 жилые дома 7/2 на Тбилисском шоссе, 39б на ул. Гюльбенкяна, 23 на ул. Сундукяна, 3 на пр. Азатутяна, жилой дом 6 на

19-ой улице Арабкира, детский сад N144, жилые дома 37/1, 37/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, улицы Неркин Шенгавита 5, 6, 12, 1-ый переулок 13-ой улицы Неркин Шенгавита, собственные дома на 13-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 22 на ул. Егише Тадевосян;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 село Арташар;

в Араратском марзе:

10:30-16:00 частично улицы Араза, Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично село Балаовит;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-14:00 улицы Спандаряна, Исаакяна, собственные дома улиц Кармир банак и Шаумяна, собственные дома 33-162 на ул. Чаренца, собственные

дома 2-15 на ул. Азнавура, собственные дома 21-39 на ул. Лчапня, квартал 'Черемушка", основная школа N4, музыкальная школа, ЧП "Мецепасар", "Гамлет Асатрян", "Гамлет Санеян", газозаправочные станции "Мастер", "Телемак газ", прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11:00-15:00 село Цовагюх, компании "А.Петросян", "П.Шахбазян", "В.Варданян", "Самвел ев Адриан", "Арцапшин", "МММ энд Р", "Алик А/К"

в Цовагюхе; телестанция села Семеновка;

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 северо-восточная часть в Ахурянском регионе;

в Лорийском марзе:

13:00-14:00 село Ваагни;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 частично село Бнунис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.