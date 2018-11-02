Пятница, 2 Ноября 2018 23:29

АрмИнфо. Если бы у армянской стороны был бы хоть один азербайджанский военнопленный, мы бы его обменяли. Об этом на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ответ на призыв Баку "обменять всех на всех", то есть всех военнопленных и арестованных.

Отметим, что в настоящее время в азербайджанском плену находятся три гражданина РА - Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян.

В заключении армянской стороны находятся два азербайджанских диверсанта Дилгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, а также военнослужащий Эльнур Гусейнзаде, который также участвовал в диверсионных действиях.