Пятница, 2 Ноября 2018 23:18

АрмИнфо.Генсек ОБСЕ Томас Гремингер полагает, что власти Армении оставили достаточно мало времени на подготовку к проведению парламентских выборов, которые планируется провести 9 декабря, передает РИА.

"Я, на самом деле, лично думаю, что это очень короткое время, но я не удивлен, потому что было понятно, что временное правительство Армении захочет консолидации, захочет публичной поддержки, поддержки своей легитимности", - сказал Гремингер, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".