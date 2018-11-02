Пятница, 2 Ноября 2018 23:15

АрмИнфо. Во время февральской Мюнхенской конференции по безопасности ключевой темой станет карабахское урегулирование. Об этом в беседе с журналистами сообщил президент Армении Армен Саркисян.

Он отметил, что инициатива обсуждения карабахской тематики на следующей конференции принадлежит ему. "Это ни в коей мере не будет препятствовать деятельности Минской группы ОБСЕ, а наоборот, способствовать ей",- отметил Саркисян, добавив, что на конференции будут присутствовать также премьер-министр Армении и президент Азербайджана.

По мнению президента, в карабахском урегулировании армянская сторона является инициатором. "Ведь именно премьер Армении Никол Пашинян в Душанбе предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву те договоренности, которые сегодня обеспечивают режим перемирия",- заверил Саркисян, добавив, что Армения не может оставаться в стороне от глобальных геополитических процессов. "На таких конференциях, мы понимаем, что наша судьба в наших руках",- подчеркнул он.

Во время самой конференции Саркитсян ответил на обвинение азербайджанских делегатов о том, что второй и третий президенты РА не имели права управлять страной, поскольку не являлись ее гражданами: "Вопросы легитимности президентов Армении вправе поднимать только армянский народ".

Далее Саркисян выразил озабоченность милитаризацией Азербайджана. "С учетом этого, можно констатировать, что время не играет на пользу миру. Есть вероятность цепной реакции. В Армении скоро будут выборы, по итогам которых в стране полностью будет сформирована легитимная власть, будут избраны люди, которые сядут за стол переговоров, все в руках народа",- заявил Саркисян.

Призвав прислушаться к воле арцахского народа, Саркисян поблагодарил Минскую группу ОБСЕ за миротворческие усилия. "Военного пути карабахского конфликта нет, если возобновиться война, пострадают все - Арцах, Армения, Азербайджан",- резюмировал он.