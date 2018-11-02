Пятница, 2 Ноября 2018 20:15

АрмИнфо. Экс-директор медцентра "Григор Лусаворич" Ара Минасян обвиняется в злоупотреблениях, в его отношении объявлен розыск. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно материалам дела, экс-директор в сговоре с другими сотрудниками медцентра путем фальсификации документов присвоил сумму

в размере 426.343.650 драмов, которая была выделена из бюджета медцентру в рамках программы по соцстрахованию сотрудников госструктур и учреждений.

Минасяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 УК РА, а также части 2 статьи 325 УК РА. Минасян, согласно СК, скрывается от следствия, место его нахождения не известно. В его отношении объявлен розыск. Следствие представило ходатайство в суд для избрания в отношении Минасяна в качестве меры пресечения ареста. Следствие продолжается.

Отметим, что Ара Минасян является отцом зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна, который сегодня был отозван с поста посла РА в Ватикане, Португалии и Мальте.

Сам Серж Саргсян недавно из "правительственных дач" переехал на дачу зятя в селе Дзорахпюр, поскольку так и не дождался "должного" предложения от правительства о предоставлении ему за счет государства нового жилья, как это предусмотрено законом