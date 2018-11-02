Пятница, 2 Ноября 2018 19:54

АрмИнфо. Офис второго президента Армении Роберта Кочаряна подаст в суд на предпринимателя Сильву Амбарцумян за клевету. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил глава офиса Кочаряна Виктор Согомнян.

'Все, что сказала Амбарцумян, является вымыслом и клеветой, ничего такого не было и не могло быть. Мы подадим на нее в суд, она должна ответить за свои слова",- заявил Согомонян.

Отметим, что сегодня на пресс-конференции Амбарцумян заявила, что уже дала показания по делу о находящемся под арестом владельце телекомпании H2, предпринимателе Самвеле Майрапетяне и рассказала, что посредством него давала взятки Роберту Кочаряну.

Она также сообщила, что подала в суд иск на экс-губернатора Сюника Сурена Хачатряна за хищение. По словам Амбарцумян, Хачатрян путем обмана присвоил у нее рудник, и в этом деле экс-губернатора "крышевали" экс-премьер Тигран Саркисян и третий президент Серж Саргсян. Пока Саркисян и Саргсян никак не отреагировали на обвинения Амбарцумян.

Предприниматель также напомнила о деле о даче взятки экс-губернатору Котайка, ныне депутату от Республиканской партии Араму Арутюняну в размере $8 млн, ранее указывалась сумма в $14 млн. По ее словам, взятка была дана для получение лицензий на эксплуатацию железных рудников, однако, она не послужила цели. "Из Баграмяна 26 (бывшая резиденция президентов Армении, ред.) мне обещали, что данная сумма мне будет возвращена, но в итоге дело было прекращено. Но при новых властях, я решила возобновить все эти дела",- сообщила Амбарцумян, добавив, что в настоящее время государство выделило ей охрану. "Откуда я знаю, кто из них захочет меня ликвидировать",- призналась она.

Отметим, что на днях и.о премьера РА Никол Пашинян в парламенте заявил, что в отношении одного из депутатов готовятся материалы по факту получения гигантской суммы в качестве взятки. По версии СМИ, этим депутатом является именно Арам Арутюнян.