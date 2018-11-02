Пятница, 2 Ноября 2018 18:55

АрмИнфо. Если мы решим, что должны выдвинуть своего кандидата на должность генсека ОДКБ, то хочу заметить, что у Армении достаточно ресурсов для выдвижения кандидата, который сможет на должном уровне выполнять возложенные на него обязанности. Об этом 2 ноября в беседе с журналистами заявил и.о. министра ИД Зограб Мнацакакян, коснувшись отзыва генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Он отметил, что Армения смогла сохранить возможность выдвижения кандидата на этот пост, и данный вопрос сейчас находится у нас на повестке. Мнацаканян оповестил о том, что на следующей неделе состоится заседание Совета безопасности Армении, на которым будут обсуждены вопросы, связанные с ОДКБ.

И.о. министра иностранных дел не стал отвечать на вопрос, кто является потенциальным кандидатом на данную должность, заявив: "У Армении есть кандидаты". При этом он заверил, что работа организации будет идти привычным чередом.

На вопрос заинтересована ли Армения в выдвижении кандидата, Мнацаканян ответил: "Мы заинтересованы в том, чтобы ОДКБ, как организация, продолжала быть выгодной. И я уверен, что мы сможем сделать так, чтобы она таковой оставалась", - заключил и.о. министра ИД. Отметим, что сегодня Юрий Хаатуров покинул должность генсека ОДКБ. Напомним, что Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова. Накануне в Минске президент РА Армен Саркисян уже сообщил, что начата процедура отзыва Хачатурова. Меж тем, сегодня МИД Армении поспешил с новым заявлением о том, что Армения не может отозвать генсека ОДКБ, поскольку он является не представителем республики, а главой организации. "Может быть принято решение о замене генсека на основе коллегиального решения стран-членов",- сообщил МИД РА, проинформировав, что Армения инициировала процесс рассмотрения вопроса о замене Хачатурова. Несмотря на противоречивые заявления различных ветвей власти РА, менее, Хачатуров сегодня был отозван.