Пятница, 2 Ноября 2018 18:53

АрмИнфо.В Астане состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Традиционно оно состоялось в узком и расширенном составах.

В заседании приняли участие премьер-министры Казахстана, России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также и.о.первого вице-премьер Армении, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана, посол Молдовы в Беларуси, постоянный полномочный представитель при СНГ, председатель Исполнительного комитета СНГ.

Мирзоян выступил с речью, в которой подчеркнул важность повышения эффективности деятельности СНГ, а также углубления связей по различным направлениям. Он подчеркнул важность практического применения потенциала СНГ для развития национальных экономик и повышения благосостояния республик.

В узком составе состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия стран-членов СНГ. Главы правительственных делегаций при этом озвучили ряд предложений, направленных на дальнейшее совершенствование совместной деятельности. Казахстанской стороной были подняты вопросы укрепления торговых отношений, реализации совместных проектов в космической отрасли, активизации работы по переходу экономик к цифровизации, имплементации совместных инициатив стран-членов в сфере развития <зеленых> технологий и инноваций.

Все инициативы и предложения глав делегаций, как отметил С. Лебедев, будут тщательно проанализированы Исполнительным комитетом СНГ с целью подготовки соответствующих документов по их практической реализации на уровне уставных и отраслевых органов Содружества.

В целом, участники заседания выразили уверенность, что принятые сегодня решения и их последующая реализация будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в рамках Содружества.

На повестке заседания в расширенном составе были рассмотрены 13 вопросов, касающихся сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, социального обеспечения, космической отрасли, налогового администрирования, связи и инноваций, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, гуманитарного взаимодействия и др.

Главы правительственных делегаций обозначили важность принимаемой Концепции сотрудничества государств-участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования. Это позволит расширить и модернизировать производственные мощности, создать новые высокопроизводительные рабочие места, а также повысить научно-исследовательский потенциал и в целом усилить развитие энергетического сектора, машиностроения и промышленности стран Содружества.

В ходе заседания были заслушаны доклады заместителя генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии <Росатом> Н. Спасского, первого проректора Национального исследовательского университета <МЭИ> В. Замолодчикова.

По итогам заседания Совета глав правительств СНГ состоялось подписание ряда документов: ? Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий;

- Соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств- участников СНГ;

- Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств- участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

- План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 01.06.2018;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17.01.1997;

- Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования;

- Решение о внесении изменений в Межгосударственную целевую программу <Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств>;

- Концепция сотрудничества государств-участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и Плане основных мероприятий по ее реализации;

- Порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате реализации межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г.;

- Решение о финансировании в 2019 г. Плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах-участниках СНГ на период до 2020 г.;

- План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2019-2020 гг.;

- Соглашение о Протоколе о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17.01.1997.

Отметим, что председательство в Содружестве переходит к туркменской стороне. Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится в конце мая 2019 г. в Ашхабаде (Туркменистан).