Пятница, 2 Ноября 2018 18:41

АрмИнфо.Визит такого высокопоставленного чиновника из США, как Джон Болтон в Армению, является очень важным, особенно учитывая сложившую в мире геополитическую ситуацию. Об этом 2 ноября в парламенте Армении заявил и.о. министра ИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Для нас очень важно обсудить геополитическую обстановку, иметь поддержу и понять друг друга по всем тем вопросам, которые касаются нашей национальной безопасности. Для нас это было очень хорошим поводом пояснить логику наших действий с нашими партнерам из США>, - отметил Мнацаканян.

Он также заявил, что это не было ни началом, ни концом армяно-американского сотрудничества. "Это была хорошая возможность обсудить и сопоставить наши подходы по ряду вопросов, которые имеют для нас первоочередное значение. Наша политика является проармянской и сформирована в рамках разумных оценок, и одной из наиболее важных целей для нас является объяснение этой политики нашим зарубежным партнерам. Этим и важен визит Болтона в Армению. Это возможность услышать наших коллег, стать другом, стать более понятным и продолжить наше сотрудничество",- отметил Мнацаканян.

Он заметил, что Армения является небольшой страной, и вопрос ее безопасности является приоритетом, поскольку перед республикой встают различные вызовы. "Мы имеем диалог с Россией, с Ираном. У нас есть возможности развивать наше сотрудничество на всех площадках, где мы можем выразить нашу позицию. И когда мы говорим о важности визита Болтона, то должны отметить, что эта важность заключается в том, что он затрагивал очень насыщенную внешнеполитическую повестку. Нашей главной целью являлось сделать нашу политику понятной. Диалог был очень успешным, и США поняли нашу логику взаимоотношений с РФ, Ираном, нашу позицию в вопросе Нагорного Карабаха, отношений с Турции и т.д. Более того, мы отметили, что мы не строим наши отношения с той или иной страной, за счет отношений с другими партнерами", - заключил Мнацаканян.