Пятница, 2 Ноября 2018 18:12

АрмИнфо.Мы выразили свою позицию по карабахскому вопросу, в котором подтвердили, что данный вопрос должен быть решен исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом в парламенте заявил и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он также отметил, что необходимо создать атмосферу мира. Но ключевым, по его словам, является вопрос безопасности и статуса Арцаха. "Более того, мы считаем, что в решении данного вопроса должна быть вовлечена карабахская сторона и именно у нее должен быть решающий голос. Это является нашей основной концепцией по данному вопросу", - подчеркнул и.о. министра ИД, подчеркнув, что новое правительство очень быстро включилось в этот процесс.

Мнацаканян отметил, что сопредседатель Минской группы ОБСЕ со стороны России Игорь Попов счел возможным провести следующую встречу в декабре. "Подчеркивая вопрос безопасности и статуса, мы подчеркиваем и то, карабахский вопрос в первую очередь касается безопасности

150.000 людей. Это проблема касается людей, и в этом контексте на первый план выходит вопрос статуса Арцаха. В этом контексте мы формулируем наш подход по данному вопросу. На этом этапе мы еще не приступили к содержательным переговорам", - подчеркнул и.о. министра ИД.