Пятница, 2 Ноября 2018 17:51

АрмИнфо.Заявление Пашиняна о возможном закрытии армяно-иранской границы следует рассматривать в контексте геополитической ситуации в мире. Об этом 2 ноября в парламенте заявил и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что в любой ситуации первоочередным являются интересы Армении. "Армения ведет свою внешнюю политику исходя из своих интересов, и международные отношения служат нам для продвижения наших интересов. Иногда приходится проводить внешнюю политику исходя из сложившейся ситуации, когда нужно сделать серьезный выбор. Все вопросы, связанные с внешнеполитическими отношениями с соседями Армении включены в программу правительства", - подчеркнул Мнацаканян.

Он подчеркнул, что отношения как с Ираном, так и с Грузией являются для Армении очень важными. "Проявление этой политики происходит в ситуации, в которой очень много вызовов. Как будут развиваться события и как это отразится на наших взаимоотношениях с Ираном, является для нас самым важным вопросом. Нашей главной задачей является отстаивать интересы Армении, сотрудничая с теми партнерами, которые играют главную роль для нее", - подчеркнул и.о. министра ИД.

Мнацаканян заверил, что в своем заявлении Пашиняна аппелировал к глубинным вызовам, стоящим перед республикой, об их возможных отрицательных последствиях. "В нашей внешней политике мы работаем со всеми партнерами для решения проблем путем сотрудничества и диалога с целью снижения рисков",- заявил Мнацаканян. Он отметил, что у Армении сложились дружественные отношения с Ираном.

Отметим, что вчера и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, говоря о геополитических рисках, сказал, что "де-факто армяно-иранская граница в любой момент может закрыться из-за взаимоотношений между Ираном и Соединенными Штатами".