Пятница, 2 Ноября 2018 17:42

АрмИнфо. Отставка с поста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова связана с тем, что его кандидатуру отозвала Армения. Об этом заявил и.о. генсека Валерий Семериков.

"Армянская сторона инициировала отзыв Юрия Григорьевича с поста генерального секретаря. Они его представляли, они его отзывают", - сказал Семериков РИА Новости.

В то же время он указал, что лидеры государств ОДКБ решат, представитель какой страны будет следующим генеральным секретарем Организации. Он не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите Организации 8 ноября. "Я не исключаю, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите", - сказал Семериков, отвечая на вопрос о том, может ли решиться вопрос о новом генсеке ОДКБ на саммите Организации после того, как этот пост покинул Юрий Хачатуров.

При этом он заверил, что отставка Хачатурова не отразится на функционировании организации. "Как это может отразиться, если мы работаем по выполнению принятых Советом коллективной безопасности решений? Как работали, так и будем работать", - сказал Семериков.

Ранее, в организации сообщили, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков.

Накануне в Минске президент РА Армен Саркисян уже сообщил, что начата процедура отзыва Хачатурова. Меж тем, сегодня МИД Армении поспешил с новым заявлением о том, что Армения не может отозвать генсека ОДКБ, поскольку он является не представителем республики, а главой организации. "Может быть принято решение о замене генсека на основе коллегиального решения стран- членов",- сообщил МИД РА, проинформировав, что Армения инициировала процесс рассмотрения вопроса о замене Хачатурова. Тем не менее. Хачатуров был отозван с поста генсека ОДКБ. Он проходит в качестве обвиняемого по делу 1 марта 2008 года.