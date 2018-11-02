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АрмИнфо. Отставка с поста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова связана с тем, что его кандидатуру отозвала Армения. Об этом заявил и.о. генсека Валерий Семериков.
"Армянская сторона инициировала отзыв Юрия Григорьевича с поста генерального секретаря. Они его представляли, они его отзывают", - сказал Семериков РИА Новости.
В то же время он указал, что лидеры государств ОДКБ решат, представитель какой страны будет следующим генеральным секретарем Организации. Он не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите Организации 8 ноября. "Я не исключаю, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите", - сказал Семериков, отвечая на вопрос о том, может ли решиться вопрос о новом генсеке ОДКБ на саммите Организации после того, как этот пост покинул Юрий Хачатуров.
При этом он заверил, что отставка Хачатурова не отразится на функционировании организации. "Как это может отразиться, если мы работаем по выполнению принятых Советом коллективной безопасности решений? Как работали, так и будем работать", - сказал Семериков.
Ранее, в организации сообщили, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков.
Накануне в Минске президент РА Армен Саркисян уже сообщил, что начата процедура отзыва Хачатурова. Меж тем, сегодня МИД Армении поспешил с новым заявлением о том, что Армения не может отозвать генсека ОДКБ, поскольку он является не представителем республики, а главой организации. "Может быть принято решение о замене генсека на основе коллегиального решения стран- членов",- сообщил МИД РА, проинформировав, что Армения инициировала процесс рассмотрения вопроса о замене Хачатурова. Тем не менее. Хачатуров был отозван с поста генсека ОДКБ. Он проходит в качестве обвиняемого по делу 1 марта 2008 года.
|И.о. министра иностранных дел: У Армении есть кaндидаты на должность генсека ОДКБ
|И.о. первого вице-премьера Армении в Астане принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
|Зограб Мнацаканян: В ходе визита Болтона были представлены основные аспекты внешней политики Армении
|И.о. министра ИД Армении: Мы считаем, что в решении арцахского вопроса у Арцаха должен быть решающий голос
|Зограб Мнацаканян: Заявление Пашиняна о возможном закрытии армяно-иранской границы следует рассматривать в контексте геополитической ситуации
|Семериков разъяснил причины отставки Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ
|Кевин Оксуз из Армении будет экстрадирован в США
|Андрей Пятахин принял участие в 9-ой национальной конференции, посвященной инфраструктурным проблемам
|В Анкаре назвали условия нормализации отношений с Арменией
|11 ноября состоится расширенное собрание РПА, на котором будет решен вопрос участия партии в выборах
|Хачатуров покинул должность Генсека ОДКБ
|Viva Cell-MTS начинает масштабную работу по техническому переоснащению и модернизации своей мобильной сети
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|Первое заседание парламента Армении состоится 31 декабря
|Зейналян: В отношении пожизненно заключенных будут практиковаться институты помилования и условно-досрочного освобождения
|Российский посредник: Ситуация в зоне карабахского конфликта более-менее стабилизировалась
|Лавров: Пока внутриполитические процессы в Армении не завершатся, едва ли возможно будет серьезно рассматривать конкретные варианты выхода из карабахского кризиса
|Конверс Банк предлагает дешевые кредиты на приобретение агротехники в лизинг
|Судья: В вопросе избрания меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна на меня не оказывали давления
|Суд принял решение об аресте бывшего главы следственной группы по делу 1 марта 2008 года
|Гремингер: Встреча СМИД ОБСЕ в Милане позволит призвать все стороны карабахского конфликта способствовать разрешению вопроса
|Скончался легендарный тяжелоатлет Юрий Варданян
|Ара Баблоян выступил с заявлением в связи с роспуском парламента: Он уходит с опасениями и сожалением
|Со 2 ноября начинается процесс регистрации списков политических сил, участвующих в декабрьских выборах
|Главный налоговик Армении с юмором относится к слухам о своей отставке
|Никол Пашинян со 2 по 4 ноября будет находится в неоплачиваемом отпуске: Люблю вас всех
|Армения и Ливан подписали соглашение о военном сотрудничестве
|Москва: В Армении речь идет не о выборах, а о совершенно иной процедуре
|Татоян обратился к армянским журналистам в связи с Международным днем прекращения безнаказанности за преступления в отношении журналистов
|Делегация Пограничных войск СНБ Армении посетила Грузию
|Камо Ареян назначен главным советником нового мэра Еревана
|Партия "Гражданский договор" активно готовится к досрочным выборам - одни уходят, другие приходят
|Мнацаканян и Саганелидзе обсудили региональные конфликты
|И.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудили повестку двустороннего сотрудничества
|Пашинян с рабочим визитом находится в Арцахе
|Президент Армении подписал указ о роспуске НС РА и назначении внеочередных выборов
|И.о. министра ИД принял представителя делегации Международного комитета Красного креста в Армении
|Ректор Госуниверситета Сан-Хосе выразила готовность содействовать работе Минобразования и науки Армении
|Армен Ашотян выразил недовольство заявлением Никола Пашиняна о возможном закрытии армяно-иранской границы в случае прямого американо-иранского конфликта
|Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 2 ноября
|Пашинян: Визит Болтона в Армению ознаменовался крупной дипломатической победой
|Президент Армении призвал международное сообщество прекратить милитаризацию карабахского конфликта
|Полиция Эдуарду Шармазанову: Молчание Валерия Осипяна в связи с амнистией некоторых членов группы "Сасна Црер" не означает отсуствие позиции
|Никол Пашинян: В Армении необходимо провести оптимизацию системы управления.
|Пашинян: Пусть никто не сомневается в том, что Армения выстраивает свою внешнюю политику с опорой на свои интересы
|Католикос Армении осудил предстоящий форум ЛГБТ-христиан в Ереване и призвал согрешивших покаяться
|Пашинян распорядился о проведении проверок в основанной и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна компании
|Не избрав премьер-министра, парламент Армении будет распущен
|Алиев обсудил с Минскими посредниками текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Тоноян посетил армянских миротворцев в Косово
|Армен Саркисян: По всей видимости, Армения отзовет Юрия Хачатурова с должности главы ОДКБ
|Партия "Еркир Цирани" раскритиковала Пашиняна и заявила, что он повторяет ошибки прежних властей
|Армен Саркисян и Джеймс Джонсон обсудили вопросы глобальной безопасности
|Пашинян: В ведении следственных органов Армении находятся коррупционные дела на сумму в $200 млн
|Бывший руководитель следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 г считает предъявленное ему обвинение надуманным
|Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко вопрос поставок Минском вооружения Баку
|Венецианская комиссия выразила готовность содействовать властям Армении в разработке нового Избирательного кодекса
|Глава Венецианской комиссии: Прежняя армянская власть не усвоила ценности новой Конституции
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий урегулировать отношения с Турцией
|На внеочередном заседании Национального Собрания рассматривается кандидатура Пашиняна на должность премьер- министра
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