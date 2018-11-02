Пятница, 2 Ноября 2018 17:10

АрмИнфо. Гражданин США турецкого происхождения Кевин (Кемаль) Оксуз, задержанный в Армении, будет экстрадирован в США. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, Генпрокуратура удовлетворила ходатайство правоохранительных органов США об экстрадиции Оксуза.

Кемаль Оксуз был задержан 29 августа по запросу Интерпола. В США его обвиняют в фальсификации документов. Турок возглавлял общественную некоммерческую структуру, целью которой была организация взаимных визитов между американцами и турками, он также организовывал поездки американских конгрессменов в Турцию и Азербайджан. Частные визиты конгрессменов регламентируются комиссией по этике Палаты представителей. Согласно регламенту, спонсоры поездок должны заполнить специальные бланки, подтверждающие источники финансирования поездки, там должны быть четко указаны спонсоры и объемы расходов. Оксуз сфальсифицировал эти бланки, выдав ложную информацию о финансировании поездок ряда конгрессменов.

Примечательно, что против Оксуза было возбуждено уголовное дело и в Армении. Основанная им компания уклонилась от уплаты налогов в крупном размере.