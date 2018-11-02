Пятница, 2 Ноября 2018 17:07

АрмИнфо.Гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин стал участником 9-й национальной конференции <Проблемы, обусловленные инфраструктурами и возможности экономического роста РА>, которая проходит по инициативе Республиканского Союза работодателей Армении.

Как сообщает пресс-служба компании, в ходе конференции А. Пятахин представил свое видение касательно инфраструктурных проблем в телекоммуникационной сфере и возможности развития. Он отметил, что постоянное развитие инфраструктуры является одной из главных целей группы VEON, в том числе Beeline Армении. <Мы постоянно работаем в этом направлении и делаем значительные инвестиции в инфраструктуру, так как прекрасно осознаем, что современные коммуникационные технологии играют ключевую роль в развитии бизнеса и экономики Армении. И мы стремимся создать лучшие условия для наших клиентов>, - подчеркнул гендиректор компании.

Согласно источнику, на мероприятии обсуждались две темы <Интеграция торговли и устойчивой экономики> и <Инфраструктуры и энергетические проблемы>. Основное внимание в ходе конференции было приковано к устранению барьеров для инфраструктур, связанных с энергоносителями, ИТ, телекоммуникациями, импортом- экспортом, а также проблемами грузоперевозок.

В конференции приняли участие представители госорганов, ЦБ РА, армянского офиса ООН, ряда международных организаций и др.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".