Пятница, 2 Ноября 2018 16:57

АрмИнфо.Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел двустороннюю встречу с и.о. первого вице-премьера Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в рА, встреча состоялась в рамках заседания Совета глав правительств СНГ, проходящая в Астане.

Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области химической промышленности, гражданской авиации, машиностроения и реализации совместных инвестиционных проектов в ИТ-сфере. Рассмотрены перспективы поставок в Армению металлов и изделий из них, продовольственных товаров, продукции животного и растительного происхождения, железнодорожного машиностроения.

По мнению собеседников, на сегодня созданы все условия для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами, активно работает Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Участники встречи также обозначили, что общие стремления по развитию информационных технологий создадут взаимовыгодные условия для развития казахстанско-армянского бизнеса, основанного на принципах рыночной экономики и добросовестной конкуренции.

Отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности и борьбы с терроризмом.

Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией за январь-август 2018 г. составил $8,2 млн, экспорт - $4,2 млн., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился вдвое.

Отметим, что по данным Статистического кимитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в январе-сентябре 2018 года составил $9.9 млн, с годовым ростом 95.5%. При этом экспорт составил $7.5 млн с годовым ростом в 2.4 раза, импорт - $2.4 млн. с годовым ростом в 25.6%.