Пятница, 2 Ноября 2018 16:21

АрмИнфо. Позиция Турции в отношении Армении четкая и ясная - без освобождения "оккупированных азербайджанских территорий" о нормализации отношений речи быть не может.

Как сообщает Trend со ссылкой на администрацию президента Турции, Анкаре также подчеркнула, что, как и ранее, будет поддерживать Азербайджан и держать карабахский вопрос в своей внешнеполитической повестке.

"Если Армения хочет нормализовать отношения с Турцией, то должна незамедлительно освободить оккупированные азербайджанские территории", - сказали в администрации президента Турции, при этом добавив также, что Армения должна отказаться от претензий по поводу событий 1915 года в отношении Турции.

"Несмотря на все призывы Турции об открытии архивов и создании совместной комиссии по расследованию событий 1915 года, Армения до сих пор не предприняла каких-либо шагов в этом направлении. Отказ Армении от предложения Турции об открытии архивов и создании совместной комиссии сам по себе говорит о том, что в истории Турции не было никакого Геноцида армян", - сказали в администрации Эрдогана.

Накануне, с трибуны Национального Собрания РА исполняющий обязанности премьер- министра РА Никол Пашинян заявил, что Армения готова без предусловий урегулировать отношения с Турцией.

По его словам, не надо эту позицию увязывать с процессом международного признания Геноцида армян, который для Еревана является вопросом национальной и международной безопасности, поскольку направлен на предотвращение новых геноцидов. "Со стороны Армении границы с Турцией открыты, они открыты со стороны самой Турции, увязывающей разблокирование границ с решением карабахского конфликта в пользу Азербайджана. Это ошибочная политика, нельзя путем угроз выставлять какие-то требования", - заявил и.о. премьер-министра, добавив, что такая позиция приводит к еще большему сплочению армянского и арцахского обществ.