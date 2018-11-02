Хотя как утверждают источники АрмИнфо в РПА, вопрос участия на 99% решен, на заседании решение лишь будет де-юре утверждено. А вот пропорциональный список партии не готов, даже не определена первая пятерка ее участников, несмотря на то, что СМИ упорно пророчат эти места экс-министру обороны Вигену Саркисяну, вице-спикеру Эдуарду Шармазанову, другому вице-спикеру Арпине Ованнисян, зампреду РПА Армену Ашотяну и экс-мэру Еревана Тарону Маркаряну. "Это не так, список и даже первая пятерка не определены. Возможно, она будет выглядеть так, как анонсируют СМИ, а возможно иначе, пока ничего не ясно",- заверил источник.

Пока ясно одно, претенденты на депутатский мандат от РПА, включенные в список партии, будут вынуждены померить свои силы и по рейтинговой системе. Такое решение принял сам генсек РПА Серж Саргсян, несмотря на то, что оно пришлось не по душе многим республиканцам. В партии пока продолжают держаться старые порядки - решения вновь единолично принимаются Саргсяном, с которыми он знакомит однопартийцев в последний момент, также обстоит вопрос и с пропорциональным списком.

Тем не менее, в официальных интервью депутаты от партии выступают с оптимистичными прогнозами, относительно возможности РПА набрать двузначные показатели на досрочных выборах.