Пятница, 2 Ноября 2018 16:12

АрмИнфо. Юрий Хачатуров покинул должность генсека ОДКБ. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОДКБ, в соответствии с установленным порядком, инициированная Армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена.

"Решением Совета Коллективной Безопасности ОДКБ Хачатуров освобожден от должности Генерального секретаря Организации. Исполнение обязанностей Генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя Генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича", - говорится в сообщении ОДКБ.

Напомним, что Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов.

По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян (объявленный в розыск). 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.

Накануне в Москве президент РА Армен Саркисян уже сообщил, что начата процедура отзыва Хачатурова. Меж тем, сегодня МИД Армении поспешил с новым заявлением о том, что Армения не может отозвать генсека ОДКБ, поскольку он является не представителем республики, а главой организации. "Может быть принято решение о замене генсека на основе коллегиального решения стран-членов",- сообщил МИД РА, проинформировав, что Армения инициировала процесс рассмотрения вопроса о замене Хачатурова. Тем не менее. Хачатуров был отозван с поста генсека ОДКБ. -0-