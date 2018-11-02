Пятница, 2 Ноября 2018 16:05

АрмИнфо. Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с членами Совета глав правительств стран-участниц СНГ, сообщила пресс-служба Акорды.

Во встрече приняли участие премьер-министры Республики Казахстан Б.Сагинтаев, Азербайджанской Республики Н.Мамедов, Республики Беларусь С.Румас, Кыргызской Республики М.Абылгазиев, Республики Таджикистан К.Расулзода, Республики Узбекистан А.Арипов, Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев, первый вице-Премьер Республики Армения А.Мирзоян, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Г.Мурадов, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.

Поприветствовав руководителей делегаций стран-участниц СНГ, Президент Казахстана подчеркнул особую значимость проводимого заседания Совета в укреплении сотрудничества государств Содружества.

«Сегодня вы примите участие в очередной встрече в рамках Совета глав правительств. В повестку заседания внесено 15 конкретных практических вопросов. Уверен, что данное мероприятие внесет вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил важность развития торгово-экономических связей между странами СНГ. «За более чем четверть века СНГ состоялось как полноценная организация, которая позволила сохранить исторические узы между нашими народами и способствовала укреплению суверенитета каждой страны. Сегодня взаимодействие в рамках Содружества стало еще более значимым. Взаимная торговля внутри СНГ продолжает расти. В прошлом году объем товарооборота составил 164 миллиарда долларов США, увеличившись на 25%. Подобная тенденция продолжается и в этом году», - заявил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также остановился на результатах прошлого заседания Совета глав государств СНГ. «Мы рассмотрели вопросы укрепления нашей организации. Это включает продвижение процесса ее модернизации, направленного на повышение эффективности работы и адаптации к современным реалиям. Для расширения экономической кооперации в рамках Содружества была отмечена необходимость актуализации Стратегии экономического развития и ускорения принятых проектов Соглашения о свободной торговле услугами стран СНГ», - отметил Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана рассказал об итогах обсуждения новых предложений, озвученных в ходе заседания Совета глав государств в г.Душанбе. Среди них снятие торговых барьеров в рамках Содружества, повышение эффективности взаимодействия в транспортно-логистической и туристической сферах, реализация проектов в космической отрасли, развитие цифровой экономики и использование инновационных решений.

«Интеграция технопарков и реализация совместных инновационных проектов позволит получить крупный синергетический эффект для создания высокотехнологичного производства на пространстве СНГ. Западные страны активно используют интернет в формате 5G, без которого невозможно функционирование искусственного интеллекта. Нам следует заняться его развитием. Каждый из нас не сможет это осуществить по отдельности», - подчеркнул Глава государства. В завершение выступления Нурсултан Назарбаев указал на необходимость проведения практической работы по реализации выдвинутых на Совете глав государств предложений.

«Важной задачей является разработка комплекса эффективных мер по всем направлениям. Осуществление данных инициатив будет не только способствовать экономическому развитию, но и станет важным фактором укрепления дружественных и стабильных отношений между нашими государствами», - сказал Президент Казахстана.

В ходе встречи также выступили Премьер-Министр Казахстана Б.Сагинтаев и Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев.