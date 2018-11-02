Пятница, 2 Ноября 2018 15:50

АрмИнфо. Viva Cell-MTS начинает масштабную работу по техническому переоснащению и модернизации своей мобильной сети, благодаря которой абоненты смогут воспользоваться различными мобильными услугами компании на новом качественном уровне.

Как сообщает пресс-служба компании, работы планируется выполнить по специально разработанному графику, что позволит во время их реализации свести к минимуму неудобства для клиентов и вероятность временных сбоев.

Более того, абоненты будут проинформированы о географии и расписании проводимых работ, а также предварительно осведомлены о возможных сбоях связи через SMS-сообщение и страницу VivaCell-MTS в социальной сети Facebook.

«Viva Cell-MTS приносит свои извинения за возможные неудобства», - отмечено в сообщении компании.

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО “МТС Армения”) - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.