Пятница, 2 Ноября 2018 15:31

АрмИнфо.Первое заседание парламента Армении и состоится 31 декабря. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы армянского правительства Месроп Аракелян. Он также сообщил, что на первом заседании Национального Собрание изберет премьер- министра. "С Новым годом, новая Армения", - поторопился поздравить соотечественников Аракелян.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал процесс регистрации списков политических сил, участвующих в выборах. Он завершится 14 ноября. Предвыборная кампания стартует 26 ноября и завершится 7 декабря. Выборы состоятся 9 декабря.