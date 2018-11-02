Пятница, 2 Ноября 2018 15:29

АрмИнфо. Число пожизненно заключенных в Армении очень велико, и в настоящее время предпринимаются действия по исправлению ситуации. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. министра юстиции Артак Зейналян.

Он подчеркнул, что в этом плане к пожизненно заключенным будет проявлен индивидуальный подход. "Будут практиковаться институты помилования и условно- досрочного освобождения",- объяснил Зейналян, добавив, что уже есть один условно- досрочно освобожденный пожизненно заключенный.