Пятница, 2 Ноября 2018 15:02

АрмИнфо. Ситуация на линии соприкосновения войск в Карабахе, а также на границе Азербайджана и Армении более-менее стабилизировалась. Об этом заявил журналистам в Баку российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

"Сегодня подходит к концу наш визит, мы были в Ереване, в Нагорном Карабахе, сейчас находимся в Баку. У нас состоялись встречи с исполняющим обязанности премьер- министра Армении, президентом Азербайджана, министрами обороны двух стран. У нас скоро встреча с главой МИД Азербайджана. В центре внимания вопросы, связанные с ходом нагорно-карабахского процесса. В частности, мы обсудили разговоры, которые состоялись у лидеров двух стран в Душанбе. Договоренности, которые были достигнуты и которые реализуются сейчас. Имею в виду ситуацию на линии соприкосновения, на границе, которая более-менее стабилизировалась, говорили о линии связи, которая установлена между Ереваном и Баку" - сказал Попов, передает РИА Новости.

Он также проинформировал, в декабре в Милане может состояться встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

Отметим, что в декабре в Милане запланировано заседание СМИД ОБСЕ.

Ранее, МИД Армении сообщало, что до конца года не исключается еще одна встреча Мнацаканян-Мамедъяров.