Пятница, 2 Ноября 2018 14:03

АрмИнфо. Пока внутриполитические процессы в Армении не завершатся, едва ли возможно будет серьезно работать, рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечения полноценного нагорно- карабахского урегулирования. Об этом 2 ноября в Москве в ходе пресс-конференции с Генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя последние процессы вокруг нагорно-карабахского конфликта и договоренности в Душанбе, а также призывы Еревана привлечь за переговорный стол Арцах.

Он напомнил, что Россия является одной из трех стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По его словам, именно в этом формате последние годы принимались достаточно интенсивные усилия по нахождению путей разблокирования нагорно-карабахского конфликта. "Насколько я знаю, договоренность душанбеевской встречи и.о. премьер- министра РА Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева заключалась в том, что контакты нужно продолжать, и что министры иностранных дел будут встречаться, и что, конечно же, и Армения, и Азербайджан будут работать с сопредседателями МГ ОБСЕ. Мы такую договоренность приветствуем, хотя конечно понимаем, что пока внутриполитические процессы в Армении не завершатся, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем, едва ли возможно будет серьезно работать, рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса, и обеспечения полноценного нагорно-карабахского урегулирования", - выразил убеждение Лавров.

Хотя, по словам российского министра, контакты в процессе подготовки к этим внеочередным парламентским выборам, которые в Армении запланированы в декабре, намечены и сопредседатели посещают регион, встречаются с руководством РА и Азербайджана, с министрами иностранных дел. По его словам, поддержание таких контактов, наверное, важно, чтобы, как только обстоятельства позволят, заняться уже серьезным рассмотрением вопросов, связанных с урегулированием.

"Что касается объявлений, которые Пашиняна не раз делал о необходимости привлечь нагорно-карабахскую сторону к переговорам, то мы уже комментировали эти заявления. Это вопрос, который должен решаться самими сторонами конфликта. В своем время карабахские представители учавствовали в переговорах Баку и Еревана, по предложению армянского руководства эта практика была изменена и переговоры уже много лет ведутся только между Арменией и Азербайджаном. Разумеется, мы исходим из того, что Ереван в своих переговорных позициях учитывает подходы Карабаха, но для того, чтобы менять нынешний двусторонний переговорный формат, нужно согласие обеих сторон. Насколько мы знаем, такого согласия нет. И я бы не стал, честно говоря, выдвигать предварительные условия для того, чтобы начать рассматривать сущностные вопросы карабахского урегулирования", - заключил Лавров.