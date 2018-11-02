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 Пятница, 2 Ноября 2018 14:00

Конверс Банк предлагает дешевые кредиты на приобретение агротехники в лизинг

Конверс Банк предлагает дешевые кредиты на приобретение агротехники в лизинг

АрмИнфо. Конверс Банк, в рамках госпрограммы по субсидированию приобретения агротехники в лизинг, предлагает дешевые кредиты.  Как поясняет пресс-служба Банка, по этой программе выдаются драмовые кредиты со сроком погашения до 8 лет. Процентная ставка при выдаче кредита бенефициару составляет максимум 4%, после субсидирования государством 7% из банковских 11%.

В рамках программы кредитные средства направляются на приобретение сельхозтехники для различных направлений агросектора, в т.ч. животноводства, растениеводства (тепличное хозяйство), холодильных хозяйств (в т.ч. молокоприемные пункты), скотобоен и агроперерабатывающей промышленности.

"Это третья программа, субсидируемая государством в агросекторе, к которой присоединился Конверс Банк в текущем году. Наряду с этим, Банк участвует в "Госпрограмме субсидирования процентных ставок по агрокредитам" и в "Госпрограмме субсидирования процентных ставок по кредитам перерабатывающему сектору для заготовки (закупки) сельхозсырья", осуществляя также кредитование за счет собственных средств", - отмечается в сообщении.

Согласно источнику, за январь-сентябрь 2018г. портфель сельхозкредитов Конверс Банка вырос на 51%, составив порядка 9.6 млрд. драмов.

Отметим, что госпрограмма субсидирования лизинга стартовала 1 апреля 2017 года с подписанием меморандума между Минсельхозом РА и Бюро по реализации программ развития сельских территорий аппарата

правительства РА. Основная цель программы - с применением лизинговых механизмов поставка сельхозтехники фермерам на доступных условиях, что посодействует созданию благоприятных условий для организации производства и эффективному использованию сельскохозяйственных земель.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк входит в TOP-5 по объему сельхозкредитов - 9.1 млрд драмов с годовым ростом в 2 раза. В суммарных агрокредитах на долю Конверс Банка приходится 5,3%, а удельный вес сельхозкредитов в общем кредитном портфеле банка вырос до 5,2% с прошлогодних 3,3%.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года.  Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 14 расположены в Ереване, 19 - в областях Армении и 1 - в НКР. 

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