Пятница, 2 Ноября 2018 13:56

АрмИнфо. В Астане состоялась презентация нового издания на латинской графике - республиканской информационно-познавательной газеты «Тіл-қазына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Газета издается совместно Министерством культуры и спорта РК и Национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова. Главный редактор - Куат Ауесбай. «Через 90 лет Казахстан вновь начал издавать газеты на латинской графике. Мы считаем, что это для всех нас хорошая тенденция. Газета займет большое место в общественном пространстве. Она не только будет сообщать новости, но и даст возможность научиться читать латиницу, грамотно писать», - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на церемонии презентации в Национальной библиотеке.

Газета «Тіл-Қазына» предназначена для пропаганды казахского алфавита на латинской графике, разъяснения новых правил правописания. В ней под рубриками «Әліпби», «Рухани жаңғыру», «Кие», «Ғалам», «Емле», «Сарап» и «Таным» будут публиковаться информация о новом алфавите, познавательные материалы.

Газета будет выходить в формате А3 на 8 страницах. В первое время планируется издавать ее 2 раза в месяц тиражом 3 тыс экземпляров. На официальном сайте Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова будет размещаться электронная версия газеты. Напомним, предложение о переходе на латинскую графику внес Глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». 27 октября 2017 года Президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латинскую графику.