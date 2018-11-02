Пятница, 2 Ноября 2018 13:56

АрмИнфо. "В вопросе избрания меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в рамках дела 1 марта 2008 года на меня не было оказано давления". Об этом в беседе с журналистами заявил судья Ваче Маркарян, чьё имя упоминалось в известной прослушке глав СНБ и ССС.

Маркарян сегодня участвовал в закрытом заседании комиссии по расследованию прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС. На вопрос журналистов о том, не поступали ли судье или членам его семьи угрозы, после избрания меры пресечения в отношении Кочаряна, Маркарян дал отрицательный ответ.

Маркарян заявил, что не станет отвечать на другие вопросы, так как таковы требования следственной Комиссии.

Отметим, что ранее судья распространил заявление о том, что он не знаком с главой СНБ Артуром Ванецяном, не звонил ему и между ними не было телефонного разговора. Сегодня он подтвердил данное заявление в беседе с журналистами.

Меж тем, в известной записи глава СНБ Артур Ванецян признается руководителю ССС Сасуну Хачатряну в том, что ему звонил судья по делу Кочаряна Ваче Макарян и консультировался относительно избрания в отношении второго президента меры пресечения: "Мне позвонил судья по данному делу. Он был напуган, сказал, что должен посмотреть все основания до вынесения вердикта, я сказал, смотри, но Кочарян должен быть арестован в любом случае".

Отметим, что Ваче Макарян применил в отношении второго президента арест в качестве меры пресечения.