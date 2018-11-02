Пятница, 2 Ноября 2018 13:47

АрмИнфо. Встреча СМИД ОБСЕ в Милане позволит призвать все стороны нагорно-карабахского конфликта найти в себе политическую волю, для того, чтобы способствовать разрешению этого вопроса. Об этом 2 ноября в Москве в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил Генсеком ОБСЕ Томас Гремингер.

Генсек ОБСЕ напомнил, что существует установившийся формат урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и сейчас там присутствуют три сопредседателями Минской группы. "И сейчас, пока мы выступаем здесь, они посещают этот регион. Я думаю, прошла успешная встреча в Душанбе, которая позволит восстановить доверие между всеми представителями конфликта. Я надеюсь, что встреча СМИД ОБСЕ в Милане позволит нам выразить поддержку работе сопредседателей, а также призвать все стороны найти в себе политическую волю, для того, чтобы способствовать разрешению этого вопроса. Я думаю, что это необходимо для всех сторон конфликта. Работать в конструктивном русле, для того, чтобы избегать нагнетания риторики, снизить напряженность на линии соприкосновения", - сказал Гремингер.

При этом он выразил убеждение, что крайне необходимо использовать это время для того, чтобы создать атмосферу, которая будет способствовать конструктивным и слаженным переговорам. По его словам, такая атмосфера крайне необходима для того, чтобы все стороны пошли на непростые компромиссы, необходимые для достижения долгосрочного и всеобъемлющего мира.

Отметим, что ежегодное заседание СМИД ОБСЕ в этом году пройдет в декабре в Милане под председательством Италии.