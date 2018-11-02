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АрмИнфо. Встреча СМИД ОБСЕ в Милане позволит призвать все стороны нагорно-карабахского конфликта найти в себе политическую волю, для того, чтобы способствовать разрешению этого вопроса. Об этом 2 ноября в Москве в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил Генсеком ОБСЕ Томас Гремингер.
Генсек ОБСЕ напомнил, что существует установившийся формат урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и сейчас там присутствуют три сопредседателями Минской группы. "И сейчас, пока мы выступаем здесь, они посещают этот регион. Я думаю, прошла успешная встреча в Душанбе, которая позволит восстановить доверие между всеми представителями конфликта. Я надеюсь, что встреча СМИД ОБСЕ в Милане позволит нам выразить поддержку работе сопредседателей, а также призвать все стороны найти в себе политическую волю, для того, чтобы способствовать разрешению этого вопроса. Я думаю, что это необходимо для всех сторон конфликта. Работать в конструктивном русле, для того, чтобы избегать нагнетания риторики, снизить напряженность на линии соприкосновения", - сказал Гремингер.
При этом он выразил убеждение, что крайне необходимо использовать это время для того, чтобы создать атмосферу, которая будет способствовать конструктивным и слаженным переговорам. По его словам, такая атмосфера крайне необходима для того, чтобы все стороны пошли на непростые компромиссы, необходимые для достижения долгосрочного и всеобъемлющего мира.
Отметим, что ежегодное заседание СМИД ОБСЕ в этом году пройдет в декабре в Милане под председательством Италии.
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|Зограб Мнацаканян: В ходе визита Болтона были представлены основные аспекты внешней политики Армении
|И.о. министра ИД Армении: Мы считаем, что в решении арцахского вопроса у Арцаха должен быть решающий голос
|Зограб Мнацаканян: Заявление Пашиняна о возможном закрытии армяно-иранской границы следует рассматривать в контексте геополитической ситуации
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|Андрей Пятахин принял участие в 9-ой национальной конференции, посвященной инфраструктурным проблемам
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|11 ноября состоится расширенное собрание РПА, на котором будет решен вопрос участия партии в выборах
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|Viva Cell-MTS начинает масштабную работу по техническому переоснащению и модернизации своей мобильной сети
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|Первое заседание парламента Армении состоится 31 декабря
|Зейналян: В отношении пожизненно заключенных будут практиковаться институты помилования и условно-досрочного освобождения
|Российский посредник: Ситуация в зоне карабахского конфликта более-менее стабилизировалась
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|Конверс Банк предлагает дешевые кредиты на приобретение агротехники в лизинг
|Судья: В вопросе избрания меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна на меня не оказывали давления
|Суд принял решение об аресте бывшего главы следственной группы по делу 1 марта 2008 года
|Гремингер: Встреча СМИД ОБСЕ в Милане позволит призвать все стороны карабахского конфликта способствовать разрешению вопроса
|Скончался легендарный тяжелоатлет Юрий Варданян
|Ара Баблоян выступил с заявлением в связи с роспуском парламента: Он уходит с опасениями и сожалением
|Со 2 ноября начинается процесс регистрации списков политических сил, участвующих в декабрьских выборах
|Главный налоговик Армении с юмором относится к слухам о своей отставке
|Никол Пашинян со 2 по 4 ноября будет находится в неоплачиваемом отпуске: Люблю вас всех
|Армения и Ливан подписали соглашение о военном сотрудничестве
|Москва: В Армении речь идет не о выборах, а о совершенно иной процедуре
|Татоян обратился к армянским журналистам в связи с Международным днем прекращения безнаказанности за преступления в отношении журналистов
|Делегация Пограничных войск СНБ Армении посетила Грузию
|Камо Ареян назначен главным советником нового мэра Еревана
|Партия "Гражданский договор" активно готовится к досрочным выборам - одни уходят, другие приходят
|Мнацаканян и Саганелидзе обсудили региональные конфликты
|И.о. главы МИД Армении и посол Ирана обсудили повестку двустороннего сотрудничества
|Пашинян с рабочим визитом находится в Арцахе
|Президент Армении подписал указ о роспуске НС РА и назначении внеочередных выборов
|И.о. министра ИД принял представителя делегации Международного комитета Красного креста в Армении
|Ректор Госуниверситета Сан-Хосе выразила готовность содействовать работе Минобразования и науки Армении
|Армен Ашотян выразил недовольство заявлением Никола Пашиняна о возможном закрытии армяно-иранской границы в случае прямого американо-иранского конфликта
|Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 2 ноября
|Пашинян: Визит Болтона в Армению ознаменовался крупной дипломатической победой
|Президент Армении призвал международное сообщество прекратить милитаризацию карабахского конфликта
|Полиция Эдуарду Шармазанову: Молчание Валерия Осипяна в связи с амнистией некоторых членов группы "Сасна Црер" не означает отсуствие позиции
|Никол Пашинян: В Армении необходимо провести оптимизацию системы управления.
|Пашинян: Пусть никто не сомневается в том, что Армения выстраивает свою внешнюю политику с опорой на свои интересы
|Католикос Армении осудил предстоящий форум ЛГБТ-христиан в Ереване и призвал согрешивших покаяться
|Пашинян распорядился о проведении проверок в основанной и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна компании
|Не избрав премьер-министра, парламент Армении будет распущен
|Алиев обсудил с Минскими посредниками текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Тоноян посетил армянских миротворцев в Косово
|Армен Саркисян: По всей видимости, Армения отзовет Юрия Хачатурова с должности главы ОДКБ
|Партия "Еркир Цирани" раскритиковала Пашиняна и заявила, что он повторяет ошибки прежних властей
|Армен Саркисян и Джеймс Джонсон обсудили вопросы глобальной безопасности
|Пашинян: В ведении следственных органов Армении находятся коррупционные дела на сумму в $200 млн
|Бывший руководитель следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 г считает предъявленное ему обвинение надуманным
|Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко вопрос поставок Минском вооружения Баку
|Венецианская комиссия выразила готовность содействовать властям Армении в разработке нового Избирательного кодекса
|Глава Венецианской комиссии: Прежняя армянская власть не усвоила ценности новой Конституции
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий урегулировать отношения с Турцией
|На внеочередном заседании Национального Собрания рассматривается кандидатура Пашиняна на должность премьер- министра
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