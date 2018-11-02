Пятница, 2 Ноября 2018 13:45

АрмИнфо.В США в возрасте 62-х лет скончался легендарный тяжелоатлет Юрий Варданян.

Как сообщает Министерство спорта и по делам молодежи Армении, причина смерти пока не известна. Однако, известно, что Варданян вот уже долгое время имел проблемы со здоровьем, по причине чего был вынужден подать в отставку с поста посла РА в Грузии. Юрий Варданян родился в 1956 году в армянском городе Ленинакан. Его имя золотыми буквами вписано в историю мировой тяжелой атлетики. Вартанян являлся четырёхкратным чемпионом СССР (1977, 1979, 1981, 1982), пятикратным чемпионом Европы (1977, 1978, 1980, 1981, 1983), семикратным чемпионом мира (1977-1981, 1983, 1985), чемпионом Олимпийских игр (1980), 43-кратным рекордсменом мира, Заслуженным мастером спорта СССР (1977). В 1994 году имя Юрия Варданяна включено в Зал славы тяжёлой атлетики.

"За один московский вечер 24-летний советский штангист Юрик Варданян полностью переписал таблицу мировых рекордов и вошёл в историю Олимпийских игр",- пишет про него champion.com. <Нет, конечно, я

ждал хороших результатов. Для этого в Москве созданы все условия. Понимал и то, что одним из героев Олимпиады наверняка станет Юрик Варданян - его силу мы знаем давно. Но то, что Варданян сделал сегодня на помосте, можно назвать только одним словом - фантастика! Я даже не знаю, как ещё это можно прокомментировать>. Эти слова принадлежат президенту Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) австрийцу Готфриду Шедлю, который обычно был крайне скуп в эмоциях.

В 2013-2014 годах Вардянан возглавил Министерство спорта и по делам молодежи Армении. В 2014 -ом был назначен послом РА в Грузии.