Пятница, 2 Ноября 2018 13:03

АрмИнфо.Ара Баблоян выступил с заявлением в связи с роспуском Национального Собрания Армении.

В заявлении Баблояна, в частности, говорится, что согласно Конституции парламент шестого созыва будет действовать до первого заседания парламента седьмого созыва. По его словам, очевидно, что шестой созыв Национального Собрания отличался своей мудростью и терпимостью. "Это является результатом высокого профессионализма, политической воли и мудрости наших коллег. В трудные моменты, которых было не мало, часто оставляя в стороне узкопартийные интересы и взгляды, все объединялись вокруг идеи сохранения стабильности Армении и Арцаха", - отметил Баблоян.

Он выразил благодарность всем депутатам парламента за проявление такого высоко понимания, и особенно тем депутатам, которые не стали изменять своим принципам и позициям во время старой и новой власти, и действовали в соответствии со своей совестью и внутренними убеждениями. "Именно благодаря этому в течении этих месяцев была предсказуемость во внутренних и внешних процессах, что позволило стране, народу и армии не попасть в большие испытания"-, подчеркнул спикер.

Баблоян также отметил, что во время своего пребывания на посту, он занимался также реформами аппарата Национального Собрания. "Очень жаль, что мы не успели осуществить все наши программы, но результаты того, что мы успели сделать, уже заметны",- подчеркнул председатель Национального Собрания.

Баблоян поблагодарил всех коллег, парламентские фракции, сотрудников аппарата парламента и прессу за добросовестную работу.

"Не скрою, что я ухожу с опасениями и сожалением, с мыслями о том, доведут ли до конца те программы, которые я начал - законодательные инициативы, международное сотрудничество, парламентскую дипломатию, структурные реформы и др. Желаю парламенту седьмого созыва продуктивной работы и самое главное ответственности", - заключил Ара Баблоян.