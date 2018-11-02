Пятница, 2 Ноября 2018 13:03

АрмИнфо.Политические силы Армении, участвующие в досрочных парламентских выборах 9 декабря, должны будут представить свои пропорциональные списки в Центральную избирательную комиссию до 14 ноября 18:00. Об этом во время внеочередного заседания ЦИК сообщил ее глава Тигран Мукучян.

Старт же для представления списков дан уже сегодня - 2 ноября. По словам Мукучяна, предвыборная кампания стартует с 26 ноября и завершится 7 декабря.