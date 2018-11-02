Пятница, 2 Ноября 2018 13:02

АрмИнфо. Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананян с юмором относится к слухам о своей отставке. "Относиться с юмором к подобным слухам посоветовал мне и исполняющий обязанности премьер-министра", - заявил Ананян 2-го ноября в беседе с журналистами.

В частности, по словам Ананяна, судить о том, доволен ли глава исполнительной власти Армении работой руководителя налогово-таможенного комитета, можно также прослушав вчерашнее выступление Пашиняна в парламенте. "В своей речи глава правительства сделал очень важные акценты - он отметил беспрецедентный доселе рост налоговых доходов за октябрь, оценив это как итог хорошей работы налоговиков. То есть, с одной стороны, мы отмечаем рост правовой сознательности налогоплательщика, с другой - итоги усилий налогового администрирования. Сами оценивайте, доволен ли премьер работой КГД или нет", - указал он.

Что касается "сомнительных" для общественности кадровых назначений в КГД, то глава ведомства в очередной раз призвал проявить в данном вопросе более прагматичный и практичный подход. "Если у кого-то имеются конкретные данные о сотруднике КГД, то адресовать вопрос надо не главе КГД, а сообщить об этом в правоохранительные органы. Если же нет под рукой подобной информации, то разговоры отбивают желания работать у тех, кто день и ночь трудится не покладая рук, ", - сказал он.

Напомним, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг во время выступления перед парламентом сообщил, что важнейшим фактом начала новой фазы экономического развития является беспрецедентный и рекордный сбор налогов. "В течение текущего года было собрано 120,7 млрд. драмов. Такого показателя сбора налогов не было за всю историю независимости Армении", - сказал он, добавив, что между госорганами и бизнес-кругами удалось достичь взаимопонимания, и началась новая фаза сотрудничества. В этой связи и.о. премьер-министра указал на необходимость изменения культуры отношения к выплате налогов у всего населения, а также изменения поведения самих сотрудников налоговой службы к налогоплательщикам. "Конечно же, правительство будет активно бороться против коррупции, однако необходимо учитывать, что "теневая экономика" связана с обыкновенным человеческим нежеланием платить налоги. Именно в этом и состоит причина возникновения "теневой экономики", а также в желании найти "общий язык" с сотрудниками налоговой службы. И тем самым борьба с коррупцией не может быть односторонней",- сказал он.