Пятница, 2 Ноября 2018 12:47

АрмИнфо. И.о.премьера Армении Никол Пашинян со 2 по 4 ноября будет находиться в неоплачиваемом отпуске. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На своей страничке же в Facebook Пашинян в этой связи написал: "До понедельника оторвусь от всех дел. С вашего позволения, позволю себе краткий отпуск. Люблю всех:)".