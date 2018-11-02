Пятница, 2 Ноября 2018 12:08

АрмИнфо. Для России чрезвычайно важно полноформатное развитие отношений во всех областях и сферах со странами Кавказского региона. Об этом 1 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос насколько для России важно взаимопонимание между народами Кавказа.

"Это непреложная истина, аксиома. Для России чрезвычайно важно полноформатное развитие отношений во всех областях и сферах со странами этого региона. Мы не устаем это подчеркивать", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, какие ожидания у России в связи с исходом выборов и перспективами взаимоотношений с Арменией и Грузией, и может ли исход выборов повлиять на безопасность в регионе, Захарова в частности, сказала: "В Армении речь идет не о выборах, а о совершенно иной процедуре. Что касается выборов в Грузии, то это сугубо внутриполитический процесс, который к тому же еще не завершился. Наблюдателями были даны соответствующие оценки. Это внутреннее дело Грузии. Могу только с большим сожалением констатировать, что в ходе избирательной кампании, которая все еще продолжается, звучали антироссийские высказывания. Это огорчает и не способствует процессу нормализации двусторонних отношений".

При этом она призвала позволить народу Грузии сделать свой объективный выбор без какого-либо давления извне, дать возможность в нормальной атмосфере сделать принципиальный для себя и для развития своей страны выбор.