Пятница, 2 Ноября 2018 12:07

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян обратился к армянским журналистам в связи с Международным днем прекращения безнаказанности за преступления в отношении журналистов. Об этом АрмИнфо сообщили в офисе Омбудсмена РА.

"2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления в отношении журналистов. Один из основных направлений деятельности Омбудсмена является гарантия уважения деятельности журналистов и обеспечение их беспрепятственной работы. Свобода журналистской деятельности и свобода слова один из основных показателей развития демократии в стране. Руководствуясь своим высшим призванием ответственной журналистики и ежедневной тяжелой работой, вы способствуете развитию демократии в стране. Благодаря вашей деятельности гражданин формирует представление о работе государственных органов и должностных лиц, представляющих эти органы. Таким образом, гарантируется гражданский контроль над государством", - отметил Татоян.

Вместе с тем, по его словам, высока роль журналиста в продвижении инакомыслия и обеспечении атмосферы солидарности в стране. Татоян выразил убеждение, что это важный залог по преодолению стоящих перед страной вызовов и обеспечению плавного перехода к изменениям. "Любое вмешательство в профессиональную деятельность журналиста должно подвергаться серьезной реакции со стороны государства, и человек, допустивший это нарушение, должен быть подвергнут наказанию. Сам журналист должен быть уверен, что его профессиональная работа защищена государством", - отметил Татоян, заверив, что продолжит прилагать усилия по гарантированию надлежащей деятельности журналистов.