Четверг, 1 Ноября 2018 23:45

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 1 ноября принял представителя делегации Международного комитета Красного креста в Армении Клэр Мейтро. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, Мейтро вручила Мнацаканяу копии своих верительных грамот. И.о. министра ИД поздравил последнюю с назначением на этот пост, подчеркнув, что ценит важность гуманистической миссии МККК в Армении и Арцахе. Также Мнацаканян заявил, что он высоко оценивает деятельность комитета в зоне карабахского конфликта.

Собеседники обменялись мнениями о работе МККК в Армении. И.о. министра иностранных дел также отметил, что гуманитарные миссии не должны становиться предметом политических манипуляций.