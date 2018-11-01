Четверг, 1 Ноября 2018 23:44

АрмИнфо. Ректор Госуниверситета Сан-Хосе Мери Папазян выразила готовность содействовать Минобразовния и науки Армении в переподготовке учителей, разработке образовательных программ, учебных планов и в других процессах. Об этом она сообщила в ходе встречи с и.о. министром образования и науки РА Араиком Арутюняном.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи А.Арутюнян сообщил, что на данном этапе разрабатывается законопроект <О высшем образовании>, который представляет единые законодательные положения для сферы образования и науки. И.о. министра заметил, что также проводятся работы в направлении укрупнения и объединения ВУЗов, подчеркнув в этом контексте важность сотрудничества ВУЗов и научно-исследовательских институтов.

Вместе с тем, как отметил А. Арутюнян, ведутся работы направленные и на формирование образовательного бренда и интернационализации ВУЗов. Наряду с этим, он придал важность повышения эффективности преподавания иностранных языков в учебных заведениях Армении. <В случае продуктивной работы и при наличии инструментов и выделяемого из госбюджета финансирования мы можем добиться хороших результатов>,

- сказал он.

В свою очередь Мери Папазян оценила усилия новых властей, направленные на реформирование системы образования Армении.