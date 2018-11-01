Четверг, 1 Ноября 2018 23:43

АрмИнфо.Депутат - республиканец Армен Ашотян выразил свое недовольство заявлением Никола Пашиняна о возможном закрытии армяно- иранской границы в случае прямого американо-иранского конфликта, не предложив, тем не менее, ничего взамен.

На своей страничке в Facebok Ашотян отметил, что эта граница всегда была открыта. <Вспомним 90-ые, эта граница для заблокированной и находящейся в ситуации войны Армении имела жизненноважное значение>, поэтому <руководствоваться позицией США или другой страны в вопросах внешней политики Армении было бы крайне нежелательно>.

<Если в основе заявления Пашиняна лежит возможное военное столкновение между Ираном и США, то это будет настолько губительно для всего региона, что закрытие границы нас не спасет>, - написал депутат, тем самым сам себе противореча. <Вы думали, как вы поступите в таком случае? Вы приготовили страну к экстримальным ситуациям?", - задался фактически риторическим вопросом Ашотян.

Депутат также отметил, что не нужно забывать о том, что граница Арцах-Иран также имеет важное значение, и она в 3 раза длиннее, чем граница с Арменией. "А об этом вы подумали? Вы обсудили подобный сценарий с правительством Арцаха? После таких громких заявлений вы готовы столкнуться с таким количеством неизвестных?",- написал депутат.

Отметим, что и.о. премьер-министра Никол Пашинян сегодня в парламенте, говоря о геополитических рисках, сказал, что "де-факто армяно-иранская граница в любой момент может закрыться из-за взаимоотношений между Ираном и Соединенными Штатами".