Четверг, 1 Ноября 2018 20:18

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 2 ноября текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 165 на ул. Брюсова, жилые дома 3, 5, 9 на ул. Эстонакан, жилые дома 6 на ул. Арзуманян, жилые дома 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 на ул. Алабян, улицы Давташена 2, 3, 4 и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на 2-ом переулке Маргаряна, подъезды 3-4 жилого дома 6/2 на ул. Молдовакан во 2-ом Норкском массиве; подъезд 1 жилого дома 3/3 в 1-ом микрорайоне Авана-Аринджа; подъезды 1-2 жилого дома 33(13) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; 10:30-16:30 жилые дома 16, 16а на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 27 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улицы Сари тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 4 на переулке Согомона Таронца;

в Котайкском марзе:

10:30-11:30 частично село Кармир, газозаправочная станция Кармира, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", "Веон Армеия",

села Норашен, Чкаловка, зоны отдыха "Ной лэнд", "Три Мирмед бич", воинская часть Лчашена, прибрежные зоны отдыха и абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селам Норашен и Чкаловка;

11:00-15:00 село Цовагюх, компании "А.Петросян", "П.Шахбазян", "В.Варданян", "Самвел ев Адриан", "Арцапшин", "МММ энд Р", "Алик А/К"

в Цовагюхе; телестанция Семеновки;

12:00-13:00 села Ланджахбюр, Гегаркуник, частично село Сарухан, хлебной цех Сарухана, газозаправочная станция Ланджахбюра, станции

сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", "Веон Армеия";

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 частично село Сизавет в Ашоцком регионе;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 село Бнунис;

11:00-17:00 частично улицы Анкахутян, Гусан Ашота, Гарегина Нжде в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.