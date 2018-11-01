Четверг, 1 Ноября 2018 19:43

АрмИнфо. Визит помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Армению ознаменовался крупной дипломатической победой. Об этом в Национальном Собрании РА заявил и.о.премьера Никол Пашинян.

"Позже я открою кавычки, и скажу, что подразумевал. Но сейчас лишь скажу, что в ходе визита Болтона в РА не было даже ни одного нюанса, который я мог бы причислить к дипломатическому поражению. Все обстояло наоборот, это была крупная дипломатическая победа",- заверил Пашинян, подчеркнув, что все опасения, связанные с визитом Болтона не соответствуют действительности.

Примечательно, заметил он, что после визита Болтона в Армению, Россия напомнила США о том, что РА является суверенным государством,

а США, в свою очередь, напомнили России о том, что РА является суверенным государством: "Не думаю, что эти страны забыли об этом, но тот факт, что они вновь напомнили друг другу о суверенитете Армении, является положительным",- заметил Пашинян.

Комментируя озвученную уходящим послом США в РА Ричардом Миллсом формулу "территории в обмен на мир" касательно карабахского урегулирования, Пашинян выразил недоумение в связи с ажиотажем, возникшим вокруг этого заявления: "Я удивлен, что это заявление вызвало удивление, поскольку, как премьер я получил в наследство от бывших властей именно эту формулу по урегулированию карабахского конфликта".

Касаясь работы Армении в ОДКБ, Пашинян отметил, что она озвучила свои принципы и будет придерживаться их: "Мы уважаем позицию других стран-членов, и, надеемся, что и они будут уважать нашу".

Говоря о внутриполитических процессах, он заявил, что насильственные методы впредь не будут в Армении инструментом для решения политических проблем.