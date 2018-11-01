Четверг, 1 Ноября 2018 19:43

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян в Минске принял участие в обсуждениях Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которые касались контроля над вооружениями и создания атмосферы доверия, а также региональным конфликтам.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Армен Саркисян выступил с речью на обсуждениях региональных конфликтов, отметив, что желает поделиться своими замечаниями в качестве участника мероприятия и не намеревается выступать с официальными заявлениями о ситуации в Армении, отношениях с Турцией и Азербайджаном, об исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Коснувшись озвученных мнений, в частности, заявления президента Беларуси Александра Лукашенко по части стабильности, президент Армении констатировал, что если нет стабильности, то и невозможно спрогнозировать, что будет завтра.

Говоря о многополярном, двуполярном, и однополярном мире, президент в частности сказал: "Это свидетельствует о том, что мы вступаем в период, когда решающими являются не один или два голоса, а много голосов".

Коснувшись роли малых государств в обеспечении безопасности, Саркисян констатировал, что мир быстро меняется, и в этом быстротечном мире технологические изменения плавно становятся одним из вызовов, и необходимо понять, какое поведение будет проявлено с нашей стороны в этой сфере. По его убеждению, главным в этом вопросе будет предсказуемость. Саркисян выразил убеждение, что в новом мире, должны быть услышаны голоса всех, так как даже самый маленький конфликт может стать источником серьезных проблем, перерасти в региональный, а затем выйти за пределы региона. В качестве примера он привел Донбасс.

"Мы должны проявить осторожность при затрагивании тем небольших, замороженных конфликтов, так как они могут стать опасными, это касается и нагорно-карабахского конфликта. К сожалению, то, что происходит в регионе, можно квалифицировать как высокий уровень напряженности. Я думаю, что 20 лет назад мы могли больше надеяться на стабильность. Я хотел бы призвать всех участников, представителей крупных государств, остановить милитаризацию небольших конфликтов, в том числе нагорно- карабахского конфликта. Это небольшая территория, но в результате конфликта Армения и Азербайджан наращивают вооружение. Конечно, это не ядерное оружие, но оно усложняет ситуацию, потому что сегодня технологии развиваются изо дня в день, и сегодня оружие становится все более опасным", - отметил президент Армении.

Коснувшись фактора времени в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Саркисян констатировал: "Мы осознаем, что время - понятие относительное. Если оно работает на пользу мира, то мы можем подождать, если же оно работает на войну, то оно слишком коротко. Я глубоко обеспокоен политикой милитаризации со стороны Азербайджана и тем, сколько средств направляется на это. Всё это свидетельствует о скоплении серьезного военного потенциала. Если обратите внимание на это, то увидите, что время не работает на мир. Есть вероятность, что будет цепная реакция? Да! Мы должны не только говорить, но и действовать во время мира".

Он также констатировал, что скоро в Армении пройдут выборы, в результате которых будет сформировано законное правительство и парламент, будут люди, которые смогут сесть за стол переговоров с Азербайджаном. Саркисян выразил убеждение, что в действительности все зависит от воли народа.

Призвав прислушаться к народу Республики Арцах, президент Армении еще раз поблагодарил ОБСЕ за те усилия, которые организация прилагает для урегулирования проблемы. "Существует только один путь урегулирования конфликта - мирный, нет военного пути. Если военные действия возобновятся, то пострадают все, и люди живущие в Арцахе, Азербайджане, Армении и весь мир. Другими словами, есть только один путь мирного урегулирования, который может быть реализован через Минскую группу ОБСЕ", - резюмировал Саркисян.