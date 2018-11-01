Четверг, 1 Ноября 2018 17:34

АрмИнфо. Сегодня вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов выразил свое недоумение в связи с молчанием начальника Полиции Армении в связи с амнистией людей, захвативших полк ППС в Ереване.

Как сообщает пресс-служба полиции, Валерий Осипян является участником судебного процесса, имеет особый статус, и уже выразил свое отношение в ходе предварительного следствия и также выражал свою позицию в ходе судебного разбирательства. Таким образом его молчание не означает отсутствие позиции.

Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- Постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. После <Бархатной революции> члены повстанческой группы в судебном порядке были отпущены на свободу.