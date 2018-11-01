Четверг, 1 Ноября 2018 17:01

АрмИнфо. В Армении необходимо провести оптимизацию системы управления. Об этом 1 ноября с заключительной речью в Национальном Собрании РА заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, сегодня в образовательной системе страны насчитывается на 10872 мест больше, чем это утверждено штатным расписанием, предусматривающим наличие 48795 штатных единиц. По сути, продолжил Никол Пашинян, заработная плата одного учителя делится на двоих. Также требует оптимизации и система государственного управления, в которой трудится 18700 работников. И.о. премьер-министра также обратился и к деятельности ученых, число которых приближается к 4500 человек. "Я не говорю, что эти ученые нам не нужны, но чем они занимаются, каких достижений в науке достигли?"- вопрошал Никол Пашинян, добавив, что наука оторвана от производства и реальности. Эту задачу намерено решить правительство, чтобы наука напрямую была связана с производством и путем заключения соответствующих договоров решала свои финансовые проблемы. "Государство же должно финансировать фундаментальные науки", - подчеркнул Никол Пашинян.