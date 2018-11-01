Четверг, 1 Ноября 2018 16:42

АрмИнфо. На сегодняшнем заседании Высший духовный совет в Первопрестольном Эчмиадзине коснулся вопроса предстоящего в Ереване форума ЛГБТ- христиан.

Как сообщает пресс-служба католикосата, члены Верховного духовного совета выразили свою озабоченность в связи с данными нежелательными обстоятельствами, подчеркнув, что реклама гомосексуального поведения представляет угрозу для традиционных национальных ценностей.

В ходе обсуждений Католикос Всех армян Гарегин Второй представил свою точку зрения по данному вопросу, отметив, что данный форум вызывает широкое недовольство у жителей Армении, и что армяне всегда были верным традиционным ценностям.

"Бог создал заповеди и моральные нормы для людей. Однако, сейчас осуществляются попытки уйти от данных норм и распространить под личиной обеспечения прав и свобод человека. Святая Церковь Христа уже выражала свою позицию в связи с гомосексуалистами - назвав данное явление недопустимым и призывая согрешивших покаяться. Действия представителей ЛГБТ сообщества достойны порицания", - заключил Гарегин Второй.

Отметим, что с 15 по 18 ноября в Армении в Ереване запланирован форум ЛГБТ- христиан.