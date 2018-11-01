Четверг, 1 Ноября 2018 16:41

АрмИнфо. И.о. премьера Армении Никол Пашинян поручил полномочным структурам провести проверки относительно материала, опубликованного на сейте hetq.am, о том, что компания <Иригейт>, основанная и.о. вице-премьером Тиграном Авиняном, в этом году получила грант на сумму в 35000 долларов из Фонда сельскохозяйственного развития для развития производства сухофруктов.

"Хотя у меня есть объяснения, но я поручил провести соответствующие проверки, после чего сделаю свои выводы на основании их результатов",- заявил в беседе с журналистами Пашинян.

Отметим, что согласно публикации, компания Авиняна подала заявку на получение гранта в феврале этого года, когда и.о. вице-премьера был еще членом Совета старейшин Еревана. Он был признан победителем к концу мая, когда Авинян уже занимал должность вице-премьера Правительства республики.