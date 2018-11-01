Четверг, 1 Ноября 2018 16:40

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 1 ноября во второй раз не избрало премьер-министра страны. За единственного кандидата в лице исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна не проголосовал никто, также не было в числе голосовавших в парламенте и против, а вот 13 парламентариев воздержались. Таким образом, НС РА нынешнего созыва будет распущено силой закона. Как ожидается, указ президента РА Армена Саркисяна будет опубликован уже сегодня.

Ранее сегодня Никол Пашинян анонсировал сроки проведения досрочных парламентских выборов, указав, в частности, на 9 декабря.

Выступая с заключительной речью, и.о. премьера поблагодарил парламент нынешнего созыва за эффективное сотрудничество, особо выделив спикера НС РА Ара Баблояна. Он пожелал политическим силам успехов в ходе предстоящих выборов.