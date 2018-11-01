|Никол Пашинян: В Армении необходимо провести оптимизацию системы управления.
|Пашинян: Пусть никто не сомневается в том, что Армения выстраивает свою внешнюю политику с опорой на свои интересы
|Католикос Армении осудил предстоящий форум ЛГБТ-христиан в Ереване и призвал согрешивших покаяться
|Пашинян распорядился о проведении проверок в основанной и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна компании
|Не избрав премьер-министра, парламент Армении будет распущен
|Алиев обсудил с Минскими посредниками текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Тоноян посетил армянских миротворцев в Косово
|Армен Саркисян: По всей видимости, Армения отзовет Юрия Хачатурова с должности главы ОДКБ
|Партия "Еркир Цирани" раскритиковала Пашиняна и заявила, что он повторяет ошибки прежних властей
|Армен Саркисян и Джеймс Джонсон обсудили вопросы глобальной безопасности
|Пашинян: В ведении следственных органов Армении находятся коррупционные дела на сумму в $200 млн
|Бывший руководитель следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 г считает предъявленное ему обвинение надуманным
|Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко вопрос поставок Минском вооружения Баку
|Венецианская комиссия выразила готовность содействовать властям Армении в разработке нового Избирательного кодекса
|Глава Венецианской комиссии: Прежняя армянская власть не усвоила ценности новой Конституции
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий урегулировать отношения с Турцией
|На внеочередном заседании Национального Собрания рассматривается кандидатура Пашиняна на должность премьер- министра
|Никол Пашинян: Досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря
|Гагик Арутюнян: В Армении сегодня серьезный конституционный дисбаланс
|Представители партии "Сасна Црер" утверждают, что сотрудники СНБ Армении осуществляют гонения в их отношении
|Предприниматель Сильва Амбарцумян призналась в том, что дала взятку в 14 млн долларов США депутату Араму Арутюняну
|Сасун Хачатрян: Арам Арутюнян не имеет процессуального статуса в рамках дела о даче взятки
|Глава ССС Сасун Хачатрян не собирается извиняться перед Юрием Хачатуровым
|Автопарк премьер-министра Армении будет оптимизирован
|Глава ССС Армении считает факт участия вооруженных сил в событиях 1 марта 2008 года более чем обоснованным
|СCC Армении не намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения генералу Манвелу Григоряну
|Судьи в Армении получат табельное оружие
|Заключенные в Армении получат больше времени для свиданий с родными
|Правительство Армении одобрило поправки в законе "О репрессированных"
|Гагик Арутюнян: Последние революционные процессы в Армении свидетельствуют о реальном дефиците конституционализма в стране
|Парламент Армении единогласно принял проект закона "Об объявлении амнистии"
|Демонстранты, выступающие за отставку Католикоса, пытались проникнуть в здание его канцелярии
|Правительство Армении гарантирует проведение выборов, результаты которых не могут быть поставлены под сомнение
|"Электрические сети Армении" предупреждают о плановых отключениях
|Парламент Армении во второй раз рассмотрит вопрос об избрании премьер- министра стран.
|Президент Армении в Минске принял участие в круглом столе, посвященном отношениям по линии Восток-Запад
|За фальсификацию доказательств по делу о 1 марта предъявлено обвинение бывшему руководителю следственной группы и эксперту-криминалисту
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|В Баку продолжается истерия в связи с визитами представителей зарубежных государств в Арцах: Бельгийские депутаты будут объявлены persona non grata
|Армен Саркисян назначил Ашота Смбатяна послом Армении в Лихтенштейне
|Представитель ЮНИСЕФ в Армении: возможно за последнее 10-летие и были предприняты шаги по сокращению бедности, но их явно было недостаточно
|Иван Телегин: Мы предлагаем широкую линейку вкладов, предназначенных для разных категорий населения
|Beeline модернизировал фиксированную инфраструктуру в Степанаване с доступом в высокоскоростной Интернет
|Микаел Мелкумян и Сергей Копыркин обсудили важность совершенствования и развития экономического сотрудничества между Арменией и Россией
|Армен Ашотян: Южный Кавказ не представляет отдельной ценности для Соединенных Штатов
|"Ростелеком Армения" постоянно пополняет TV-пакет новыми каналами и передачами
|Глава МИД НКР указал посредникам на необходимость пересмотра некоторых подходов, связанных с переговорным процессом по Карабаху
|Армен Ашотян: Заключительное заявление, принятое после заседания комитета ЕС-РА, затрагивает важнейшие внутренние и внешние вопросы
|КГД рапортует: Раскрыта группа, занимающаяся продажей наркотиков с помощью сети Интернет
|Свитальски: Никто не может обязать стороны карабахского конфликта к тому или иному варианту решения проблемы
|Глава делегации Евросоюза в Армении выразил сожаление в связи с провалом проектa реформ Избирательного Кодекса
|Свитальски: Мы бы не хотели, чтобы отношения ЕС-Армения воздействовали бы на отношения республики с другими партнерами
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона об объявлении амнистии
|Манэ Тандилян: Армения нацелена на ежегодное сокращение бедности в 0,5% и более
|Депутат: Правоохранительные органы Армении должны принять все меры, чтобы предотвратить рост преступности после амнистии
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АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 1 ноября во второй раз не избрало премьер-министра страны. За единственного кандидата в лице исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна не проголосовал никто, также не было в числе голосовавших в парламенте и против, а вот 13 парламентариев воздержались. Таким образом, НС РА нынешнего созыва будет распущено силой закона. Как ожидается, указ президента РА Армена Саркисяна будет опубликован уже сегодня.
Ранее сегодня Никол Пашинян анонсировал сроки проведения досрочных парламентских выборов, указав, в частности, на 9 декабря.
Выступая с заключительной речью, и.о. премьера поблагодарил парламент нынешнего созыва за эффективное сотрудничество, особо выделив спикера НС РА Ара Баблояна. Он пожелал политическим силам успехов в ходе предстоящих выборов.
|Никол Пашинян: В Армении необходимо провести оптимизацию системы управления.
|Пашинян: Пусть никто не сомневается в том, что Армения выстраивает свою внешнюю политику с опорой на свои интересы
|Католикос Армении осудил предстоящий форум ЛГБТ-христиан в Ереване и призвал согрешивших покаяться
|Пашинян распорядился о проведении проверок в основанной и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна компании
|Не избрав премьер-министра, парламент Армении будет распущен
|Алиев обсудил с Минскими посредниками текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Тоноян посетил армянских миротворцев в Косово
|Армен Саркисян: По всей видимости, Армения отзовет Юрия Хачатурова с должности главы ОДКБ
|Партия "Еркир Цирани" раскритиковала Пашиняна и заявила, что он повторяет ошибки прежних властей
|Армен Саркисян и Джеймс Джонсон обсудили вопросы глобальной безопасности
|Пашинян: В ведении следственных органов Армении находятся коррупционные дела на сумму в $200 млн
|Бывший руководитель следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 г считает предъявленное ему обвинение надуманным
|Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко вопрос поставок Минском вооружения Баку
|Венецианская комиссия выразила готовность содействовать властям Армении в разработке нового Избирательного кодекса
|Глава Венецианской комиссии: Прежняя армянская власть не усвоила ценности новой Конституции
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий урегулировать отношения с Турцией
|На внеочередном заседании Национального Собрания рассматривается кандидатура Пашиняна на должность премьер- министра
|Никол Пашинян: Досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря
|Гагик Арутюнян: В Армении сегодня серьезный конституционный дисбаланс
|Представители партии "Сасна Црер" утверждают, что сотрудники СНБ Армении осуществляют гонения в их отношении
|Предприниматель Сильва Амбарцумян призналась в том, что дала взятку в 14 млн долларов США депутату Араму Арутюняну
|Сасун Хачатрян: Арам Арутюнян не имеет процессуального статуса в рамках дела о даче взятки
|Глава ССС Сасун Хачатрян не собирается извиняться перед Юрием Хачатуровым
|Автопарк премьер-министра Армении будет оптимизирован
|Глава ССС Армении считает факт участия вооруженных сил в событиях 1 марта 2008 года более чем обоснованным
|СCC Армении не намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения генералу Манвелу Григоряну
|Судьи в Армении получат табельное оружие
|Заключенные в Армении получат больше времени для свиданий с родными
|Правительство Армении одобрило поправки в законе "О репрессированных"
|Гагик Арутюнян: Последние революционные процессы в Армении свидетельствуют о реальном дефиците конституционализма в стране
|Парламент Армении единогласно принял проект закона "Об объявлении амнистии"
|Демонстранты, выступающие за отставку Католикоса, пытались проникнуть в здание его канцелярии
|Правительство Армении гарантирует проведение выборов, результаты которых не могут быть поставлены под сомнение
|"Электрические сети Армении" предупреждают о плановых отключениях
|Парламент Армении во второй раз рассмотрит вопрос об избрании премьер- министра стран.
|Президент Армении в Минске принял участие в круглом столе, посвященном отношениям по линии Восток-Запад
|За фальсификацию доказательств по делу о 1 марта предъявлено обвинение бывшему руководителю следственной группы и эксперту-криминалисту
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|В Баку продолжается истерия в связи с визитами представителей зарубежных государств в Арцах: Бельгийские депутаты будут объявлены persona non grata
|Армен Саркисян назначил Ашота Смбатяна послом Армении в Лихтенштейне
|Представитель ЮНИСЕФ в Армении: возможно за последнее 10-летие и были предприняты шаги по сокращению бедности, но их явно было недостаточно
|Иван Телегин: Мы предлагаем широкую линейку вкладов, предназначенных для разных категорий населения
|Beeline модернизировал фиксированную инфраструктуру в Степанаване с доступом в высокоскоростной Интернет
|Микаел Мелкумян и Сергей Копыркин обсудили важность совершенствования и развития экономического сотрудничества между Арменией и Россией
|Армен Ашотян: Южный Кавказ не представляет отдельной ценности для Соединенных Штатов
|"Ростелеком Армения" постоянно пополняет TV-пакет новыми каналами и передачами
|Глава МИД НКР указал посредникам на необходимость пересмотра некоторых подходов, связанных с переговорным процессом по Карабаху
|Армен Ашотян: Заключительное заявление, принятое после заседания комитета ЕС-РА, затрагивает важнейшие внутренние и внешние вопросы
|КГД рапортует: Раскрыта группа, занимающаяся продажей наркотиков с помощью сети Интернет
|Свитальски: Никто не может обязать стороны карабахского конфликта к тому или иному варианту решения проблемы
|Глава делегации Евросоюза в Армении выразил сожаление в связи с провалом проектa реформ Избирательного Кодекса
|Свитальски: Мы бы не хотели, чтобы отношения ЕС-Армения воздействовали бы на отношения республики с другими партнерами
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона об объявлении амнистии
|Манэ Тандилян: Армения нацелена на ежегодное сокращение бедности в 0,5% и более
|Депутат: Правоохранительные органы Армении должны принять все меры, чтобы предотвратить рост преступности после амнистии
|Gallup: Армения должна сама обеспечить собственную безопасность, считают 40% армянских респондентов
|Плановый мониторинг ОБСЕ на участке дороги Акна-Гиндарх прошел без инцидентов
|В Армении 80.1% респондентов считают: действия Полиции, СНБ и СК направлены на установление законности в стране
|Артак Зейналян намерен в неделю раз оповещать общественность страны о процессе амнистии
|Президент Арцаха принял делегацию парламента Бельгии
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